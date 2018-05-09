«أبوالغيط» يدعو الإعلام لإظهار الوجه الحقيقى للحضارة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ضرورة أن يقوم الإعلام العربى بإظهار الوجه المعتدل الوسطي للحضارة العربية، وأن ينأى بنفسه عن نشر الطائفية والكراهية.



وقال أبوالغيط، في كلمته اليوم الأربعاء فى الجلسة الافتتاحية للدورة الـ49 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي ألقتها نيابة عنه السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطارع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية: "إن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه المنطقة العربية، أبرزها الاضطرابات السياسية والتدخلات الأجنبية والتحديات الاقتصادية».



وأضاف أن هذه التحديات تدعونا للتوحد لإيجاد الحلول لمشاكل الأمة حتى تحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على ضرورة قيام الإعلام بدوره إصلاحى وأن يشجع الجمهور على الاهتمام بالقضايا الحيوية كتغير المناخ وينأى عّن الطائفية والكراهية.



وقال «أبوالغيط»: «نريد إعلامًا ينقل الواقع بلا انحياز، إعلامًا تنهض به الأمة التى أنهكتها الصراعات، منوهًا إلى الخطة الإعلامية بشأن القدس المطروحة على مجلس وزراء الإعلام التي تهدف للتصدي القرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.



وأكد أن القضية الفلسطينية تظل هى القضية المركزية لكل العرب، وخير دليل هو أن القمة العربية الأخيرة فى «الظهران» بالمملكة العربية السعودية حملت اسم «قمة القدس».



وحذر أبوالغيط من أن استمرار ظاهرة الإرهاب فى أماكن مختلفة من العالم ينذر بمرحلة شديدة التعقيد، مؤكدًا ضرورة تحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الاٍرهاب التي سبق أن أقرها مجلس وزراء الإعلام العرب.