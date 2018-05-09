وزيرة السياحة تبحث سُبل التعاون المشترك مع السودان

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على قوة العلاقات التى تربط بين مصر والسودان عبر التاريخ.



وأشارت إلى، حرص الجانب المصرى على استمرار التعاون مع الجانب السودانى فى كافة المجالات، ولاسيما فى مجال السياحة.



جاء ذلك خلال لقائها، محمد أبو زيد مصطفى محمد، وزير السياحة والآثار والحياة البرية لدولة السودان، على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية فى دورته الـ44.



وأشارت المشاط، إلى إمكانية تنمية السياحة النيلية بين البلدين خاصة، بعد توقيع عقد إدارة وتسيير خط النقل السياحي، أسوان- حلفا، الشهر الماضي، بين هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وشركة فرنسية مالكة لإحدى العائمات السياحية، كما ناقشا آليات وسُبل تعزيز التعاون السياحى بين البلدين، وخاصة فى مجال التدريب، إلى جانب إمكانية تنظيم زيارات متبادلة فى ضوء هذا التعاون، مشيرة إلى البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة للأشقاء فى السودان.