محمد عرب صالح: تقدمت لـ"الشارقة" في الساعات الأخيرة (حوار)

مع إعلان نتائج مسابقة الشارقة للإبداع العربي 2018، فاز الشاعر المصري محمد عرب صالح، بالجائزة الأولى فرع الشعر، ليؤكد أن صاحب القصيدة الحقيقية والمخلص الدائم للكتابة، سيكون له الكلمة عاجلًا أم آجلًا، دون الحاجة إلى الشللية التي تحكم الوسط الثقافي في فترته الأخيرة.



وقال الشاعر محمد عرب صالح، عن ديوانه الفائز: هو تفسير أول وعتبة أولى لبيئتي التي نَبَتُّ فيها وشكلتني كما يتشكل الصلصال.. تركت الحديث للصحراء تلك الجدة الأولى للإنسان العربي، مضيفًا أن مشاركته في الجائزة جاء في الساعات الأخيرة لها.



وأشار إلى غياب الشباب عن جوائز الدولة، مؤكدًا أنه ينتمي إلى جيل مؤسس لنهضة كبرى في تاريخ الأدب العربي، وإلى نص الحوار:



* كيف جاءت مشاركتك في مسابقة الشارقة وهل كنت تتوقع فوزك بالجائزة الأولى؟

- شاركت في المسابقة في الساعات الأخيرة باليوم الأخير، وربما سبب التأخر كثرة المراجعات ومعاودة قراءة الديوان أكثر من مرة، ولا شك أن المتقدم لمثل هذه المسابقة الكبيرة رغبته الأولى الفوز، والأمر أولًا وأخيرًا يعود للجنة التحكيم الموقرة.



* كيف ترى قصيدة النثر وإلى أي مدى تقترب من القصيدة العربية؟

- لم يعد التعويل في كتابة الشعر على الشكل (نثرًا أو عموديًّا أو تفعيلة)، إنما التعويل على المضمون الذي يقدمه المبدع، وله كامل الحرية في اختيار الشكل الذي يقدم للقارئ فيه القصيدة.

وعندما أراد العرب تقديم نموذج غنائي فني، بعيدًا عن الأغراض التقليدية للقصيدة العمودية، اخترع فن الموشحات بما يتناسب والغرض الذي يبتغيه، دون النظر للشكل التقليدي للقصيدة العربية.



* فاز حسن عامر بمركز في أمير الشعراء، ومحمد إسماعيل بجائزة «كتارا»، وأنت بالشارقة.. فهل ترى أن ذلك دليل على ميلاد جيل جديد قادر على أن تستعيد مصر مكانتة الثقافية؟

- كلا الشاعرين عن استحقاق دائم للصدارة، فازا بجائزتين كبيرتين على مستوى الوطن العربي، في إشارة واضحة إلى أن الإبداع لا يقف على سنٍ محددة، وليس حكرًا على أجيال كان لها السبق.

نظرة واعية وبكل حيادية، وبشهادة نقاد كبار، إنه جيل يؤسس لنهضة كبرى في تاريخ الأدب العربي، فقط يحتاجون نصف فرصة للظهور وتأكيد استحقاقهم صدارة المشهد.



* في رأيك أين الشباب من جوائز الدولة ومنح التفرغ ؟

- للأسف الشديد.. ليس للشباب المكانة الذين يستحقونها في إطار تكريمات الدولة، إلا أنه في العام الفائت باءت محاولة تمكين الشباب من المجلس الأعلى للثقافة، وتحديدًا لجنة الشعر بالفشل.

الحديث عن جوائز للشباب وتمكين فرص النشر لهم، مقارنة باهتمام الدول المجاورة بالثقافة ويولونها الأهمية الكبرى، لا يجدي، فأبسط الأمور أن المبدع الشاب يحتاج دعمًا ماديًا في بداية مشواره، وهذا دور الدولة، فلا يمكن أن تكون قيمة جوائز وزارة الثقافة في حقل الشعر وغيره لا تتجاوز 270 دولارًا.

أما بخصوص منح التفرغ، فلا يمكن لمبدع أن يتفرغ للكتابة بجانب كل تلك الضغوط المادية مقابل 1200 جنيه، وقلَّما ينالها صاحب الإبداع والمشروع الحقيقي.



* حدثنا عن الديوان الفائز بجائزة الشارقة؟

الديوان الفائز هو تفسير أول وعتبة أولى لبيئتي التي نَبَتُّ فيها وشكلتني كما يتشكل الصلصال.. تركت الحديث للصحراء تلك الجدة الأولى للإنسان العربي.



* هل هناك مشاريع مستقبلية؟

تظل المشاريع الإبداعية قائمة لدى الكاتب مادام يلازمه القلق تجاه نصه الشعري أو النثري.