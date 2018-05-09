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الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:51 ص

قومي المرأة بالغربية ينظم ورشة عمل عن الإسعافات الأولية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2162978

نظم المجلس القومي للمرأة بالغربية، برئاسة الدكتورة صفاء مرعي، مقرر الفرع، اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن الإسعافات الأولية، وذلك بالتعاون مع نقابة التمريض، وبحضور الدكتورة وسام صلاح أستاذ التغذية العلاجية، والدكتورة نبيلة جميل، ومن أعضاء نقابة التمريض بالغربية صابرين حسين، ليلى علام، بالإضافة إلى أكثر من 20 سيدة من مختلف المراكز والقرى بالمحافظة.

تضمنت الورشة التدريب العملي على إنعاش القلب الرؤوي، وذلك في حالات الاختناق أو الغرق أو الصعق بالكهرباء أو حادث، عن طريق وضع المريض على شيء صلب، وتدليك القلب بطريقة معينة، لحين وصول الإسعاف.

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