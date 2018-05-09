مقتل طفلة علي يد صديقتها بـ"خرطوش" في الهرم

تسببت طفلة في مقتل صديقتها بمنطقة الهرم، أثناء عبثها بفرد خرطوش خرجت منه طلقة أصابت المجني عليها.



وتجري نيابة الطفل، برئاسة المستشار محمد أشرف، رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة التي بدأت بوصول طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام إلي مستشفي الهرم جثة هامدة إثر إصابتها بطلق ناري.



وأشارت التحريات الأولية، أن المجني عليها كانت تتواجد برفقة صديقتها البالغة من العمر أيضًا 9 أعوام داخل مخزن حديد يتولي والد الأخيرة حراسته.



وتبين أنه أثناء لعب الطفلة بفرد خرطوش ملك والدها خفير المخزن خرجت منه طلقة، أصابت صديقتها قتلتها في الحال، فأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.