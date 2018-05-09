"النامي" يدعو الدول العربية لبحث اتفاق نووي جديد مع إيران

دعا الكاتب والسياسي الكويتي مشعل النامي، دول الخليج إلى ضرورة التوصل لاتفاق نووي جديد تكون طرف فيه لوضع الشروط العربية تجنبًا للأخطاء السابقة.



وقال "النامي" في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على دول الخليج أن تضغط باتجاه أن تكون طرف بأي اتفاق نووي دولي جديد؟، حتى لانقع بالخطأ السابق الذي نتج عنه اتفاق غير مرضي لنا بسبب أننا لم نكن جزء من الاتفاق لنضع شروطنا أو بنودنا أو مايحمي مصالحنا وأمننا".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، فيما أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين دعمها للقرار الأمريكي.