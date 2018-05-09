القبض علي عاطل بحوزته حشيش وأسلحة بالفيوم

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض علي عاطل بحوزته طربة من جوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد تمكن قوة أمنية مشتركة من ضباط المخدرات، ومباحث إبشواي، من ضبط "أيمن. ح"، 26 سنة، وشهرته الحمش، عاطل، وبحوزته طربة من جوهر الحشيش المخدر، وزنت 100 جرام وسلاح ناري، عبارة فرد خرطوش عيار 16 ملي، ومبلغ مالي من متحصلات البيع.



تم التحفظ علي المضبوطات، وإلقاء القبض علي المتهم، وتحرر له المحضر رقم 195 لسنة، 2018، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.