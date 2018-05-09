"الحصرى": 60% من الرجال مصابون بـ"دوالى الخصية"

قال الدكتور أسامة الحصرى، عضو الجمعية المصرية والأوروبية لجراحة المسالك البولية، أن دوالى الخصيتين تعتبر من أكثر الأسباب التى تسبب تأخر الإنجاب عند الرجال، وهى مشكلة كبيرة، وقد لا تظهر مصحوبة بآلام لدرجة أنها قد تكتشف بالصدفة بعد الزواج، كما أن 60% من الرجال مصابون بالدوالى وقد لا يدرى كثير منهم بالمرض.



وقال الدكتور أسامة الحصرى، أن دوالى الخصيتين من أهم أسباب تأخر الإنجاب الثانوى لرجل سبق له الإنجاب من قبل.



وأكد، أن العلاج الجراحى هو العلاج الوحيد لدوالى الخصيتين، ولا يوجد أى علاج دوائى يؤدى إلى شفاء دوالى الخصيتين.



وأضاف، أن عملية إستئصال الدوالى تعمل على تحسين حالة السائل المنوى، وإنتاج الحيوانات المنوية بنسبة 70 % سواء من ناحية العدد أو الحركة، وبالتالى تزيد الفرصة فى الإنجاب بشكل كبير.



وأشار الدكتور أسامة الحصرى، أنه من الممكن حدوث دوالي الخصية دون ظهور أي أعراض سريرية، ولكنها قد تؤدي أيضا لألم موضعي، بالإضافة لخلل في خصوبة الرجل، وبالتالى يحدث اضطراب في نمو الخصية السليم، في حال ظهورها في جيل البلوغ.