تظاهرات في سقطرى تأييدًا لجهود الإمارات

خرج أهالي محافظة سقطرى اليمنية، اليوم الأربعاء، في تظاهرة حاشدة دعموا فيها جهود التنمية التي تقودها وتنفذها الإمارات والتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.



وندد أهالي "سقطرى" بالحملات الإعلامية والتحريضية التي يقوم بها تنظيم الإخوان الإرهابي، والتي تستهدف الجزيرة وأهلها والأمن والاستقرار فيها.



ورفع المتظاهرون لافتات عبروا من خلالها عن الشكر والعرفان للجهود التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرددين أيضا هتافات منددة بما وصفوه فساد حكومة بن دغر وسياساتها تجاه سقطرى وأهلها.



واعتبروا أن سياسات حكومة "بن دغر" معادية لأهل جزيرة سقطرى، وتعبر عن أطماع تنظيم الإخوان الإرهابي فيها، وطالبوا حكومة بن دغر بالرحيل عن جزيرتهم.