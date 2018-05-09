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الثقافة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:49 ص

حسين حمودة يكشف المشهد الأخير بـ"الغيطاني"

الناقد الأدبي الدكتور
الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة،
جمال عاشور
dostor.org/2162967

حكى الناقد الأدبي الدكتور حسين حمودة، عن المشاهد الأخيرة التي جمعته بالراحل جمال الغيطاني، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله، قائلًا: من المشاهد الأخيرة التي جمعتني بالراحل، كان أثناء الاحتفال به في بيت السحيمي، وقبل الاحتفال عرفني على مجموعة صغيرة من أصدقائه، كانوا من المحاربين الذين خاضوا تجربة الحرب مع الشهيد الرفاعي، الذي كتب عنه روايته المعروفة.

واستكمل حمودة: فؤجئت ورحبت بهم، وهو كان سعيدًا بأن يراقب الانفعال الذي شعرت به.. كنا جميعًا، هو وأصدقاؤه وأنا ندعوا وكأننا نعيش لحظة تاريحية ووطنية عظيمة، حينما بدأوا يستعيدون ذكرياتهم الكبيرة، وفي الوقت نفسه يشاركون الغيطاني في لحظة الاحتفاء الكبيرة به.

وأكد "حمودة" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الغيطاني، صاحب تجربة إبداعية كبرى في السرد القصصي الحديث، لافتًا إلى أن كتابته الغزيرة والمتنوعة أجابت إجابة عملية، عن أسئلة محورية حول علاقة الكتابة العربية الحديثة بموروثها المتعدد القديم.

وأضاف أنه ظل مشغولًا عبر مسيرته كلها بقضايا إنسانية أساسية، مثل: الوجود، الموت، الوطن، المكان، والزمن.

وأشار إلى أن تجربة "الغيطاني" تثير السؤال حول الكيفية التي استطاع بها أن يكتب كل ما كتبه في المجالات الكثيرة التي اهتم بها، الرواية والقصة القصيرة وفن العمارة والموسيقى، والكتابات الحوارية، والمقالات المتنوعة، وتجربة الحرب إلى آخره، وفى الوقت نفسه قام بالدور المهم في الصحافة الأدبية.

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