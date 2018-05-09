«الأعلى للإعلام»: هناك فوضى درامية بسبب غياب دعم الدولة

طالب المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، الدولة بالتراجع عن قراراها السابق فى 2011 ودعم الإنتاج فى الدراما الرمضانية، مشيرًا إلى أنه هناك حالة فوضى في الدراما نتيجة انسحاب الدولة من الإنتاج.



وأضاف "فاضل"، خلال تصريحات صحفية له، أنه عمل في مجال الدراما لمدة 50 عامًا ولم ير خلالها ما يحدث بهذا الوسط حاليًا، معقبًا: «كان هناك ضمير مهني، ولم يُرفع مسلسل من على الخريطة لأن به إسفاف، لكنه كان من الممكن أن يُقال أن مسلسلًا ما به ضعف أو تكرار».



وأوضح أنه خلال تجربته الطويلة في الدراما لم يتم رفض عمل ما لأي شخص، ولم تكن هناك مصادرة أو منع، مستطردًا: «لأن المبدع يعرف ما الذي يريده المجتمع، وكانت تحدث بعض الخلافات البسيطة، لكن المسؤول في النهاية كان يقف مع المبدع».



وأشار إلى عدم وجود إبداع فيما أسماه «العلاقات الغريبة على مجتمعنا، كأن تخرج واحدة لتقول إنها ترغب في الإنجاب دون زواج»، معقبًا: «هذا ليس إبداعًا».