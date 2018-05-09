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الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:47 ص

"الحريري": مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعا عن حقوق المرأة اللبنانية

سعد الحريري
سعد الحريري
أش أ
dostor.org/2162965

وجه رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، التهنئة لنساء لبنان بوجه عام لفوزهن ب 6 مقاعد نيابية ونساء "تيار المستقبل" لفوزهن بنصف تلك المقاعد في الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي.

وقال "الحريري" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"‏: "مسيرتنا طويلة ومستمرة دفاعًا عن حقوق المرأة ودعما لمشاركتها في الحياة السياسية".

في سياق آخر، اعتبرت صحيفة" اللواء" اللبنانية أن الرسالة التي وجهها الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، إلى اللبنانيين مساء أمس مهنئا بالإنجاز الذي تحقق في الانتخابات النيابية كانت بمثابة خطاب قسم جديد واجندة جديدة للسنوات المتبقية من عهده والتي يعتبرها السنوات الحقيقية لعهده بعد انتخاب مجلس نيابي جديد وحكومة جديدة ستكون "حكومة العهد الاولى".

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن اللافت في الرسالة تأكيدها اعتزامه الدعوة إلى حوار وطني بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته الواردة في وثيقة الوفاق الوطني من دون انتقائية أو استنسابية وتطويرها وفقا للحاجة من خلال توافق وطني ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه.

وأشارت إلى أن الرئيس عون لم يحدد طبيعة هذا الحوار وعما إذا كان من خلال طاولة أو من ضمن تشكيل الحكومة الجديدة أو عبر مجلس النواب، وان كان أعلن انه سيسعى مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس العتيد دوره الرقابي والتشريعي ويكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية لعرض القضايا التي تهم اللبنانيين ومناقشتها ومنها تلك التي ستكون محور الحوار الوطني.

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