الخدمة المدنية السعودية: إطلاق بوابة توظيف مميكنة بداية يوليو

قال أحمد آل عبد الله، المستشار والمشرف على وحدة ذكاء الأعمال بوزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة بصدد التوسع في تطبيق اللامركزية في إتاحة الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية بما فيها عملية التوظيف.



وأضاف "عبد الله"، خلال كلمته بالجلسة الأولى من اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن المنظومة الجديدة المتعلقة بميكنة عملية التوظيف تشمل الربط الإلكتروني بين وزارتي الخدمة المدنية والصحة خلال شهرين، فيما يخص تبادل بيانات الكشف الصحي لكل من اللمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها، مع إطلاق بوابة التوظيف الإلكترونية المطورة بداية يوليو المقبل لإتاحة معايير التقدم للوظائف المعلن عنها، وتسجيل البيانات بما يسمح التدقيق للبيانات ومراقبتها من قبل الوزارة من خلال نظام مميكن.