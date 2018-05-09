القبض علي فلاح بحوزته بندقية خرطوش وذخيرة بالفيوم

ألقي المقدم وائل عبد الحي، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا بالفيوم، القبض علي فلاح هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب، وبحوزته سلاح ناري، وعدد من الطلقات لذات العيار.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث يفيد تمكن قوة أمنية من وحدة مباحث اطسا من ضبط "وليد.ح"، 35 سنة، فلاح، هارب ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب.



وضبط بحوزة المتهم سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش، عيار 12 ملي، وعدد 12 طلقة لذات العيار.



تم التحفظ علي المضبوطات، وتم تحرير المحضر للمتهم حمل رقم 3018 إداري مركز إطسا، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.