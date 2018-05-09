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الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:46 ص

خاص.. بسمة: لا تشابه بين "اختفاء" و"لأعلى سعر"

الفنانة بسمة
الفنانة بسمة
عربي السيد
dostor.org/2162962

أكدت الفنانة بسمة أنها تواصل تصوير أحداث دورها في مسلسل "اختفاء"، الذى تقف من خلاله للمرة الأولى أمام الفنانة نيللى كريم فى عمل فنى.

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أنه لا يوجد تشابه بين القصة الدرامية التى يتناولها "اختفاء" ومسلسل "لأعلى سعر"، الذى قدمته الفنانة نيللى كريم خلال العام الماضي، وأن تناول الزوجة الثانية خلال أحداث اختفاء له معان أخرى، وليس الخيانة كما كان فى "لأعلى سعر".

"اختفاء" بطولة نيللي كريم، هشام سليم، محمد ممدوح، وعدد من الفنانين، تأليف أيمن مدحت، إخراج أحمد مدحت، وإنتاج شركة العدل جروب.

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