القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:45 ص

قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2162960

نجح علماء من جامعة تكساس الأمريكية باختبار عقار جديد يساعد على التخلص من الإدمان على الكحول.

وأجرى العلماء تجارب على عدد من الفئران والحيوانات المخبرية التي كانوا عودوها سابقا على استهلاك كميات من الكحول يوميا، وبعد حقنها بهذا العقار بمدة لاحظوا أن أجسادها بدأت تدريجيا بالتخلص من أعراض الإدمان، وجهازها العصبي أصبح أكثر نشاطًا.

وأوضح الباحثون أن عقار "JVW-1034" الجديد يتميز عن بقية الأدوية الأخرى المخصصة لعلاج الإدمان بفعاليته العالية وقلة تأثيراته الجانبية على الجهاز العصبي، فهو لا يستهدف مناطق معينة في الدماغ، بل يعمل على معالجة الطفرات الجينية في الجسم التي تتسبب بالإدمان.

وأشاروا إلى أن الدواء يخضع حاليًا لاختبارات دقيقة لدراسة تأثيره فى كافة أعضاء الجسم، وفي حال نجاح الاختبارات من المتوقع أن يطرح في الأسواق قريبًا.

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قريبًا.. عقار جديد للتخلص من إدمان الكحول

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