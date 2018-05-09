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الأربعاء 09/مايو/2018 - 11:44 ص

في ذكراه.. محمد رفعت "قيثارة السماء" وسيد المقرئين

الشيخ محمد رفعت
الشيخ محمد رفعت
وليد عبدالعظيم
dostor.org/2162959

الشيخ محمد رفعت الملقب "بقيثارة السماء"، ولد يوم 9 مايو من عام 1882 بحي المغربلين بالقاهرة، وتوفي يوم 9 مايو من عام 1950، فقد بصره صغيرًا وهو في سن الثانية من عمره.

هو أول من أقام مدرسة للتجويد الفرقاني في مصر، فكما قيل: القرآن نزل بالحجاز وقرأ بمصر، وكانت طريقته تتسم بالتجسيد للمعاني الظاهرة القرآن الكريم وإمكانية تجلي بواطن الأمور للمتفهم المستمع بكل جوارحه لا بأذنه فقط، والتأثر والتأثير في الغير بالرساله التي نزلت على محمد بن عبد الله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فقد كان يبدأ بالإستعاذه بالله من الشيطان الرجيم والبسمله والترتيل بهدوء وتحقيق وبعدها يعلو صوته فهو خفيض في بدايته ويصبح بعد وقت ليس بالطويل غالبا "عاليا" لكن رشيدا يمس القلب ويتملكه ويسرد الآيات بسلاسة وحرص منه واستشعار لآي الذكر الحكيم. كان جل اهتمامه بمخارج الحروف وكان يعطي كل حرف حقه ليس كي لا يختلف المعنى بل لكي يصل المعنى الحقيقي إلى صدور الناس.

وكان صوت الشيخ محمد رفعت جميلا رخيما رنانا، وكان ينتقل من قراءة إلى أخرى ببراعة وإتقان، وكان صوته يحوي مقامات موسيقية، يستطيع أن ينتقل من مقام إلى لآخر دون أن يشعرك بالاختلاف.

حفظ القرآن في سن الخامسة، حيث التحق بكتاب مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز بالسيدة زينب ودرس علم القراءات وعلم التفسير ثم المقامات الموسيقية على أيدى شيوخ عصره.

لجأ إلى القرآن يعتصم به ولا يرتزق منه عندما توفي والده وهو في التاسعة من عمره فوجد نفسه الطفل اليتيم الذي أصبح مسؤلا عن أسرة وهو عائلها الوحيد، تولى القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918م وهو في سن الخامسة عشرة، فبلغ شهرة ونال محبة الناس.

افتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934م، وذلك بعد أن استفتى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الظواهري عن جواز إذاعة القرآن الكريم فأفتي له بجواز ذلك فافتتحها بقول من أول سورة الفتح (إنا فتحنا لك فتحا مبينا)، ولما سمعت الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية صوته أرسلت إليه وطلبت منه تسجيل القرآن، فرفض ظنا منه أنه حرام لأنهم غير مسلمين، فاستفتي الإمام المراغي فشرح له الأمر وأخبره بأنه غير حرام، فسجل لهم سورة مريم.

أصيب الشيخ محمد رفعت في عام 1943 بمرض سرطان الحنجرة الذي كان معروفًا وقتئذ "بمرض الزغطة" وتوقف عن القراءة، ويقال إنه اعتذر عن قبول أي مدد أو عون ألح به عليه ملوك ورؤساء العالم الإسلامي، وكانت كلمته المشهورة "إن قارئ القرآن لا يهان".

وفي عام 1938 أو 1939 توقف الشيخ رفعت عن القراءة للإذاعة لأن سعيد لطفي باشا رفع أجر الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي من 12 إلى 14 جنيهًا في التلاوة الواحدة، ولم يرفع أجر الشيخ رفعت إلى الرقم نفسه رغم أنه افتتح الإذاعة بصوته.

والغريب أن الشيخ رفعت ظل يقرأ للإذاعة دون أن تسجل له، لذا حين مرض لم تجد شيئًا تقدمه له إلا أنه كان هناك أحد الباشوات ويدعى زكريا مهران كان كلما استمع لصوت الشيخ رفعت قام بتسجيله، حيث لم تكن هناك أي علاقة بينهما، لأن محمد رفعت كان يرفض التسجيل، لذا تعب أولاده محمد محمد رفعت الابن الأكبر وأحمد محمد رفعت وحسين محمد رفعت في جمع هذه التسجيلات والتي كان زكريا باشا مهران نقلها إلى موطنه الأصلي في القوصية بمحافظة أسيوط، وحين ذهبوا إليه قال: هذا ما أملكه من تسجيلات الشيخ رفعت وبلغ عددها (278 أسطوانة) تضم (19 سورة) مدتها (21 ساعة).

ورغم الأموال العديدة التي عرضت على الشيخ رفعت فإنه كان يرفض رفضًا باتًا التكسب أو السعى وراء المادة، حتى إنه تلقى دعوة من «حيدر آباد» بالهند، ليسافر لكنه رفض رغم الوساطات العديدة ومنها وساطة الموسيقار محمد عبدالوهاب ولم يسافر إلا إلى المسجد النبوى الشريف.

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