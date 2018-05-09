بالصور.. بدء فعاليات تكريم الروضات الحاصلة على جائزة أفضل مدينة مرورية

بدأت فعاليات احتفالية وزارة الداخلية، منذ قليل، لتكري الروضات الفائزة بأفضل مدينة مرورية، المنعقدة باتحاد الشرطة الرياضى.



ويشارك في الاحتفال اللواء علاء الدجوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء خالد حمدى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ولفيف من الحضور والقيادات الأمنية.



يشار إلى انتهاء فعاليات المؤتمر التاسع عشر لمديرى إدارات المرور على مستوى الجمهورية، أمس الأول، لإيجاد حلول جذرية لمشكلات المرور وخرج المؤتمر بـ35 توصية، أبرزها تدريس مواد توعوية بالمدارس لنشر الثقافة المرورية.