دراسة: مرضى السكر قد لا يضطرون للتخلي عن تناول البيض

أكدت دراسة طبية حديثة أن تناول ما يصل إلى 12 بيضة في الأسبوع، لا يزيد من عوامل الخطر القلبية الوعائية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النمط الثاني أو ممن هم في مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض.



يميل مرضى السكر النمط الثانى إلى الحصول على مستويات أعلى من الكوليسترول الضار "منخفض الكثافة (LDL)، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وبما أن البيض به نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي، ينصح مرضى السكر بصفة عامة بتجنب استهلاكه.



وأظهرت النتائج – التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية – أن البيض ليس له تأثير يذكر على مستويات الكوليسترول في دماء الأشخاص الذين يتناولونه.



وقال الدكتور "نيكولاس فولر"، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء في جامعة "سيدني" في إستراليا، إنه على الرغم من اختلاف النصائح حول المستويات الآمنة لاستهلاك البيض لمرضى السكر النمط الثاني أو ممن هم في مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض، تشير الأبحاث الطبية الحديثة التي أجريت في هذا الصدد عدم احتياج المرضى عن التخلص من استهلاك البيض في نظامهم الغذائي اليومي".



وفي التجربة الأولية للدراسة، كان 128 مشاركا يهدفون إلى الحفاظ على أوزانهم من خلال اتباع نظام غذائي يتضمن الاستهلاك المرتفع للبيض (بواقع 12 بيضة في الأسبوع)، في الوقت الذي أتبع البعض الآخر نظاما غذائيا منخفض الاستهلاك في البيض (بواقع أقل من بيضتين أسبوعيا)، مع عدم وجود اختلاف في علامات خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية في نهاية ثلاثة أشهر، ثم شرع نفس المشاركين في اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع الاستمرار في استهلاكهم للبيض سواء بمعدلات مرتفعة أو منخفضة.



وعكفت الدراسة الموسعة على تتبع مجموعة واسعة من عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك الكوليسترول، مستوى السكر في الدم وضغط الدم، مع عدم وجود فرق كبير في النتائج بين ارتفاع معدل البيض المستهلك والمنخفض.



أوضح الباحثون أنه في جميع المراحل، لم تظهر المجموعتان أي تغييرات معاكسة في علامات الخطر المتعلقة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لتحقق كلتا المجموعتين تكافئا في الوزن، بغض النظر عن مستوى استهلاك البيض.



أضافوا أن هذه النتائج مهمة بسبب الفوائد الصحية المحتملة للبيض بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النمط الثاني وممن هم في مرحلة ماقبل الإصابة بالمرض، وأشاروا إلى أن البيض يعد مصدرا مهما للبروتين والمغذيات الدقيقة التي يمكن ان تدعم مجموعة من العوامل الصحية والغذائية، بما في ذلك المساعدة فى تنظيم تناول الدهون، والكربوهيدرات، وصحة العين، والقلب، والأوعية الدموية الصحية والحمل الصحي".