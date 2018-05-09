القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
الصحة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:37 ص

دراسة: مرضى السكر قد لا يضطرون للتخلي عن تناول البيض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2162839

أكدت دراسة طبية حديثة أن تناول ما يصل إلى 12 بيضة في الأسبوع، لا يزيد من عوامل الخطر القلبية الوعائية لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النمط الثاني أو ممن هم في مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض.

يميل مرضى السكر النمط الثانى إلى الحصول على مستويات أعلى من الكوليسترول الضار "منخفض الكثافة (LDL)، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب، وبما أن البيض به نسبة مرتفعة من الكوليسترول الغذائي، ينصح مرضى السكر بصفة عامة بتجنب استهلاكه.

وأظهرت النتائج – التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية – أن البيض ليس له تأثير يذكر على مستويات الكوليسترول في دماء الأشخاص الذين يتناولونه.

وقال الدكتور "نيكولاس فولر"، أستاذ أمراض السكر والغدد الصماء في جامعة "سيدني" في إستراليا، إنه على الرغم من اختلاف النصائح حول المستويات الآمنة لاستهلاك البيض لمرضى السكر النمط الثاني أو ممن هم في مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض، تشير الأبحاث الطبية الحديثة التي أجريت في هذا الصدد عدم احتياج المرضى عن التخلص من استهلاك البيض في نظامهم الغذائي اليومي".

وفي التجربة الأولية للدراسة، كان 128 مشاركا يهدفون إلى الحفاظ على أوزانهم من خلال اتباع نظام غذائي يتضمن الاستهلاك المرتفع للبيض (بواقع 12 بيضة في الأسبوع)، في الوقت الذي أتبع البعض الآخر نظاما غذائيا منخفض الاستهلاك في البيض (بواقع أقل من بيضتين أسبوعيا)، مع عدم وجود اختلاف في علامات خطر الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية في نهاية ثلاثة أشهر، ثم شرع نفس المشاركين في اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مع الاستمرار في استهلاكهم للبيض سواء بمعدلات مرتفعة أو منخفضة.

وعكفت الدراسة الموسعة على تتبع مجموعة واسعة من عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك الكوليسترول، مستوى السكر في الدم وضغط الدم، مع عدم وجود فرق كبير في النتائج بين ارتفاع معدل البيض المستهلك والمنخفض.

أوضح الباحثون أنه في جميع المراحل، لم تظهر المجموعتان أي تغييرات معاكسة في علامات الخطر المتعلقة بالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لتحقق كلتا المجموعتين تكافئا في الوزن، بغض النظر عن مستوى استهلاك البيض.

أضافوا أن هذه النتائج مهمة بسبب الفوائد الصحية المحتملة للبيض بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النمط الثاني وممن هم في مرحلة ماقبل الإصابة بالمرض، وأشاروا إلى أن البيض يعد مصدرا مهما للبروتين والمغذيات الدقيقة التي يمكن ان تدعم مجموعة من العوامل الصحية والغذائية، بما في ذلك المساعدة فى تنظيم تناول الدهون، والكربوهيدرات، وصحة العين، والقلب، والأوعية الدموية الصحية والحمل الصحي".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

«أخطر سلاح فى العالم».. ما هو الروبوت القتالى الروسى «أوران-9»؟

نصف مليون تركى يقولون لـ«أردوغان»: «كفى»

ننشر جوائز مهرجان «world arts day»

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

ألبومات الصور

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

كشكول

جامعة بني سويف توقع مذكرة تفاهم مع شركة للابتكار والتحول الرقمي

تعرف علي أنواع المدارس في مصر

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

تكريم طلاب الصيدلة والهندسة بسوهاج لتميزهم في البحث العلمي

الأمصار

السعودية تعترض صاروخا باليستيا للحوثيين

مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

«نادي الأسير» يطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن عزيز عويسات

ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول

لافروف: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية

أمريكى يدخل موسوعة "جينيس" فى أكل البرجر

فيروس خطير على "فيسبوك" يظهر فى مصر وألمانيا وتونس

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

دراسة: مرضى السكر قد لا يضطرون للتخلي عن تناول البيض

الدستور على فيسبوك