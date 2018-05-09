تراجع بالأسهم السعودية بالتعاملات الصباحية

سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تراجعًا هامشيًا بالتعاملات الصباحية لجلسة، اليوم الأربعاء، بضغط من قطاعي الاتصالات والبنوك، وهبط مؤشر السوق الموازي- نمو متأثرا بخسائر "بحر العرب" و"الصمعاني".



وتراجع مؤشر "تاسي" بنسبة 0.11%، فاقدا 8.64 نقطة، ليتراجع لمستوى 8003.95 نقطة.



وبلغت قيم التداولات في هذه الأثناء 817.4 مليون ريال، بالتداول على 43.31 مليون سهم، تمت بتنفيذ 24.6 ألف صفقة.



وتراجعت 9 قطاعات، جاء في مقدمتها "المرافق والمنافع العامة" بنحو 1.6%، تلاه "الاتصالات" بنسبة 0.74%، و"إنتاج الأغذية" بـ 0.7%، كما تراجع "البنوك" 0.2%.



وفي المقابل، صعدت بقية القطاعات، وجاء في مقدمتها "الإعلام" بنحو 1.8%، تلاه "النقل" بـ 0.9%.



وتصدر "عناية" التراجعات بنحو 9.3%، وحل سهم "تكوين" بمقدمة الارتفاعات بـ 5%.

