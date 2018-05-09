الدولار يوسع مكاسبه عقب تطورات اتفاق إيران النووى

ارتفع الدولار الرئيسي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، إذ وسعت العملة مكاسبها عند أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي، عقب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران، وقبيل بيانات اقتصادية.



وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1837 دولار، كما صعد أمام الين بنسبة 0.6% مُسجلًا 109.73 ين.



فيما زادت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.3528 دولار بنسبة صعود 0.1%، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 1.0039 فرنك.



أما مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فارتفع بنحو 0.2% إلى 93.322 دولار، وذلك بعد أن وصل إلى 93.416 دولار.



وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي خطوة وافقت التوقعات الانسحاب من اتفاق إيران النووي، وعزمه توقيع مذكرة للبدء في فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني.



وفي الوقت نفسه أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن دعمها لاستمرارها، وجاء ذلك وسط تهديد إيران ببدء تخصيب اليورانيوم بوتيرة تفوق الماضي.



ومن المقرر أن يتم الإعلان في وقت لاحق من اليوم عن بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.