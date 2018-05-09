إحالة طبيب بمستشفى الجلاء للمحاكمة لاتهامه بتزوير شهادة التخرج

أمرت النيابة الادارية، برئاسة المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة طبيب بمستشفى الجلاء التعليمي التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى المحاكمة العاجلة، لاتهامه بتزوير شهادة التخرج الخاصة به.



كما أمرت النيابة بإحالة مدير شئون الخريجين بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذا الأخصائي بإدارة شئون الخريجين بالكلية المذكورة لمجلس التأديب المختص بالجامعة لما أسند إليهما توطئة لمسائلتهم أمام مجلس التأديب المختص وفقًا لقانون الجامعات، لاستصدارهما شهادتي التخرج وتقدير المواد الدراسية الخاصتين بالطبيب المتهم والمتضمنتين بيانات مخالفة للحقيقة والتوقيع عليهما.



كشفت التحقيقات أن الطبيب قام بالاشتراك عن طريق الاتفاق والتحريض بتزوير شهادة التخرج الخاصة به والمنسوب صدورها إلى كلية الطب بجامعة عين شمس، والمتضمنة ما يفيد حصوله على تقدير عام ممتاز، وذلك عام 2013 على خلاف الحقيقة، وتزوير الشهادة المتضمنة بيان تقدير تقديرات المواد الدراسية بالكلية وذلك بالمغايرة لما هو ثابت بسجلات الكلية، فضلًا عن استعمال هذين المحررين المزورين وتقديمهما للجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة "الزمالة المصرية" وتقديم طلب الالتحاق بالزمالة المصرية والثابت به توقيعه عليهما.



وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الصحة بشأن اكتشاف اللجنة العليا للتخصصات الطبية بوزارة الصحة عند الرجوع إلي كلية الطب جامعة عين شمس أن الشهادتين المقدمتين من المتهم مزورتين، وبناءً على ذلك قررت اللجنة بتاريخ 24102017 فصل المتهم من الزمالة المصرية.



وأجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة ومدير المكتب الفني، تحقيقاته في القضية رقم 2612017 والتي باشرتها المستشارة مروة البيومي – عضو المكتب بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب لشئون التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم قدم للجنة الطبية شهادة تفيد حصوله على تقدير عام ممتاز بمجموع تراكمي 5787 من 6450 وذلك عن دور شهر ديسمبر عام 2013 كما أن الشهادة المتضمنة بيان تقدير المواد الدراسية والتي قدمها أيضًا للجنة بتاريخ 162017 قد تم تزويرها أيضًا وهو ما ثبت بالاطلاع على السجلات بالكلية.