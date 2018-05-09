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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:27 ص

البورصة توقف التداول على أسهم "أوراسكوم كونستراكشون"

البورصة
البورصة
اكرم عمران
dostor.org/2162819

أوقفت إدارة البورصة التعامل على أسهم شركة "أوراسكوم كونستراكشون ليميتد"، لحين الإعلان عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة اليوم.

واقترح مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون لميتيد توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017، بقيمة 30 مليون دولار.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 85.1 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 53 مليون دولار في 2016.

وزادت إيرادات الشركة خلال 2017 إلى 3.6 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 4 مليارات دولار في 2016.

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