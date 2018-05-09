رئيس تشاد يرغب في تعزيز الحوار مع الأحزاب السياسية

التقى "إدريس ديبى" رئيس تشاد بالاحزاب السياسية من اجل وضع إطار للحوار السياسي للانتخابات المقبلة.



وأشار راديو "فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا اللقاء يأتي بمناسبة إعلان دستور الجمهورية الرابعة للبلاد، وأن الإطار الوطني للحوار السياسي هو هيئة مشتركة أنشئت قبل عشر سنوات حيث تناقش الأغلبية والمعارضة سبل السماح بتنظيم انتخابات شفافة في البلاد.



وقال الرئيس "ديبي" إنه من أجل سلامة اللعبة السياسية، فإنه من الضروري إعادة إطار الحوار السياسي، مضيفًا أن هذا الهيكل الذي يجمع بين الروح الأخوية للأغلبية الرئاسية والمعارضة الديمقراطية، هو سحر وحيوية ديمقراطية تشاد الشابة.



ولفت الراديو إلى أنه من حيث المبدأ، فإن الإطار التالي للحوار السياسي الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، سوف يشمل فقط الأحزاب السياسية، وأن المجتمع المدني الذي كان ممثلا سيستبعد.



وكان رئيس تشاد، عين أعضاء حكومته الجديدة وذلك عقب وضع الدستور الجديد للجمهورية الرابعة الذى يؤسس لنظام رئاسي بدون رئيس وزراء.



يذكر أن الرئيس "ديبى" الذى يحكم البلاد منذ عام 1990، طلب مساعدة الشركاء الماليين لتنظيم الانتخابات البرلمانية المؤجلة منذ عام 2015، والتى أكد أنها ستعقد فى نوفمبر عام 2018.



يشار إلى أن "ديبى" قد أصدر مؤخرا مرسوما بالعفو العام، داعيًا جميع التشاديين الذين تركوا بلدهم لسبب أو لآخر "للعودة إليه بكرامة".