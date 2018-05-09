اليوم.. عمومية "الشروق الحديثة" تناقش نتائج الأعمال

تعقد الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الجمعية العامة العادية، اليوم الأربعاء، للنظر في نتائج أعمال الفترة المنتهية في ديسمبر 2017.



وقالت الشركة، إن العمومية ستناقش أيضا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي، وما تم صرفه للأعضاء المنتدبين بالفترة.



ومن المقرر أن تناقش أيضًا توزيعات أرباح عن 2017، وعقود المعاوضة المبرمة كافة.



وكانت القوائم المالية المجمعة للشركة أظهرت خلال 2017، ارتفاعا في الأرباح بنسبة 12.14% لتبلغ 35.38 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 31.55 مليون جنيه في 2016.