غدًا.. عرض "عشم إبليس" على مسرح الجمهورية

يستضيف مسرح الجمهورية، 3 حفلات، تحييها فرقة الرقص المسرحي الحديث، تقدم خلالها العرض المسرحي "عشم إبليس"، تصميم وإخراج مناضل عنتر، حيث يقام الحفل الأول مساء غد الخميس، ويعاد تقديمه مساء يومي الجمعة والسبت المقبلين.



تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنسانى وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه ويحاول البحث فى آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان.



ويتضمن العرض عددًا من المشاهد يحمل كل منها اسمًا مختلفًا وهى الجدل رؤية المصمم والمخرج، الكنيسة مستلهم من رواية الصراع لـ"فرانز كافكا"، المرحوم عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن كمال، الدكتورة منى مينا، برطمة عن يوميات المايسترو ناير ناجى من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لى لى عن رواية بيت من لحم لـ"يوسف إدريس" ورقصة أهواك تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل.



يذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993، وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وحصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



ومثلت الفرقة مصر فى مهرجانات دولية متخصصة من بينها قرطاج الدولي بتونس، تشـانج مو "كوريا، بروج، بلجيكا"، مهرجان الرقص المعاصر "كازابلانكا"، مهرجان الرباط الدولي "المغرب" ومهرجان ركلنج هاوزن"ألمانيا"، وقامت بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين، حيث قدمت عددًا من العروض التى يضمها ريبرتواراتها، وتلقى التقدير من نقاد المسرح في أهم الصحف والمجلات العالمية.