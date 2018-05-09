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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:23 ص

"البيئة": مبادرة للتوعية بخطورة استخدام "الشنط البلاستيكية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2162811

أعلن الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنصورة عن مبادرة للتقليل من استخدام الشنط البلاستيكية واستخدام الشنط المنسوجة كأحد بدائل الشنط البلاستيكية التقليدية والتى تعد صديقة للبيئة، حيث تم عمل نموذج من هذه الشنط لعرضها والتوعية بها في الندوات وتم توزيع 100 شنطة على الرائدات الريفيات بإحدى القرى.

يأتى ذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2018 والذي يأتي تحت شعار " لا للتلوث بالبلاستيك".

وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ ندوة حول مخاطر التلوث بالبلاستيك حيث تم إستعراض أنواع البلاستيك والعلامات البيئية الخاصه به وتأثير البلاستيك علي التنوع البيولوجي والضرر الذي يسببه، كما تم مناقشة جهود وزارة البيئة في الحفاظ علي التنوع البيولوجي.

من ناحية أخري، قامت الإدارة العامة للثقافة والتوعية البيئية بجهاز شئون البيئة بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمنيا بالمشاركة في فعاليات الأسبوع البيئي المقام بجامعة المنيا والذي تم خلاله تنفيذ مجموعة من الأنشطة البيئية والتي تمثلت في ندوة عن البيئة والتنمية المستدامة والتنوع البيولوجي، وورش عمل عن إعادة تدوير الكارتون وفن الاورجامي، كما تضمن حملة للتشجير.

وتأتى هذه الأنشطة ضمن المبادرة الوطنية التى قامت وزارة البيئة باتخاذها بهدف تغيير سلوك المستهلك وتوعيته بأضرار ومخاطر الأكياس والتحول إلى البدائل الأخرى الأكثر أمنًا على الصحة وعلى البيئة مثل الأكياس الورقية والأكياس متعددة الاستخدام والأكياس القابلة للتحلل بإعتبارها بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، نظرًا لأن الأكياس البلاستيكية غير قابلة للتدوير وتستغرق مئات الأعوام لكي تتحلل وتنتهى كميات منها في البحار والأنهار، ما يعرض الكائنات المائية إلى النفوق، كما أن حرقها يؤدي إلى إنبعاث جسيمات وغازات سامة تؤثر سلبا على الغلاف الجوي وتدمر صحة الإنسان، ويدخل في تصنيعها مشتقات شديدة الخطورة تتفاعل مع المواد الغذائية إذا ما وضعت بداخلها لذا فهي تمثل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا.

يشار إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو من كل عام، وبدأ الاحتفال به في عام ١٩٧٢، وتستضيف مدينة في العالم الفعاليات الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس العام، والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها.

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