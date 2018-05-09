تراجع بالمؤشر "نيكى" فى مستهل تعاملات اليوم

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

طغت موضة حفل «ميت جالا» الذي أقيم أمس، في متحف «متروبوليتان» للفنون في مدينة نيويورك الأمريكية، بالأجواء الدينية للمرة الأولى؛ إلى جانب أزياء لملابس تاريخية للمحاربين القدامى. وحمل حفل «ميت جالا Met ...