تراجع بالمؤشر "نيكى" فى مستهل تعاملات اليوم
تراجع المؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وانخفض "نيكي" لـ 0.20 %، مسجلا 22463.01 نقطة.
كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 % ليصل إلى 1776.59 نقطة.
تراجع المؤشر "نيكي" القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وانخفض "نيكي" لـ 0.20 %، مسجلا 22463.01 نقطة.
كما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 % ليصل إلى 1776.59 نقطة.
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