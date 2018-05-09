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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:21 ص

تدشين كنيستين في الاحتفالات السنوية بدير العذراء بجبل الطير

جبل الطير
جبل الطير
أ ش أ
dostor.org/2162809

دشن الأنبا بفنوتيوس، مطران إيبارشية سمالوط، كنيستين جديدتين في إطار الاحتفالات السنوية بدير السيدة العذراء مريم بجبل الطير بمحافظة المنيا.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية دشن كنيسة جديدة باسم "كنيسة الهروب إلى أرض مصر"، وهى كنيسة بنيت على طراز الكنائس القديمة، كما دشن "كنيسة المغارة" التى تم حفرها في قلب الجبل بعمق ٢٠ مترًا إلى جانب تدشين 3 أجران معمودية.

وأضاف "حليم"، أنه في إطار النشاط التعميرى، افتتح الأنبا بفنوتيوس مبنى للخلوات والمؤتمرات على النيل مباشرة، ويسع ١٨٠ شخصًا، بالإضافة إلى مطعم كبير يتسع لمئات الأشخاص من الزائرين والمترددين على الدير.

ويعد دير جبل الطير مزارا دينيا يفد إليه أكثر من مليوني زائر سنويًا ما بين مسيحيين ومسلمين، وهو يقع على الضفة الشرقية لنهر النيل بمحافظة المنيا.

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