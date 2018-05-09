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الثقافة
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:20 ص

السبت.. شقة جاردن سيتي تستضيف مصطفى رزق

شقة جاردن سيتي
شقة جاردن سيتي
خلف جابر
dostor.org/2162806

تستضيف شقة "جاردن سيتي"، في السابعة مساء السبت المقبل، حفل الفنان مصطفى رزق، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الجديدة، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية، والتذاكر متاحة بمقر الشقة جاردن سيتي.

مصطفى رزق.. مغني الجاز المصري يستكمل مشروعه الموسيقي بعمل ورشة فنية في الفترة السابقة مع رباعي موسيقي، درامز جميل الشرقاوي وجيتار علي أبو زيد وبيانو وكي بورد فيليب بشير وفلوت كريم عافية، نتج عنها مجموعة جديدة من الأغنيات في قالب الجاز والبلوز المصري من خلال طريقته المتفردة في الغناء والعزف علي آلة العود ليقدمها في أماكن صغيرة المساحة، بجانب فريقه الأساسي، ويغني «رزق» في هذه التجربة من كلماته وكلمات كل من مصطفى الجارحي ومحمد السيد ونور الدين الشريف وعبد الرحيم طايع وأحمد حمادي.

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