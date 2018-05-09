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الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:19 ص

إحالة 3 مسئولين بجمعيات زراعية بحوش عيسى للنيابة الإدارية

الدكتور طلعت عمر
الدكتور طلعت عمر حجاج،
البحيرة - أيمن بدر و جمال ضرغام :
dostor.org/2162805

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، 3 مسئولين بجمعيات الكوم الأخضر والخربة ووالرزيمات التابعين للإدارة الزراعية بمركز حوش عيسى للنيابة الإدارية المختصة، وذلك لتراخيهم في الإبلاغ عن حالات التعدي بالبناء على الأرض الزراعية الأمر الذى يتعذر معه تنفيذ الإزالة في المهد.

وقال وكيل الوزارة، في بيان له اليوم الأربعاء، إن قرار الإحالة بناء على مذكرة الشؤون القانونية بالمديرية وعلى ما ورد للإدارة القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة بمكاتبات الإدارة الزراعية بحوش عيسى أرقام 678 بتاريخ 201841 و679 بتاريخ 201841 و715 بتاريخ 201844 و725 بتاريخ 201841.

وأكد وكيل الوزارة، أن المختصين بتلك الجمعيات قد تراخوا في الإبلاغ عن تلك الحالات فور اكتشافها مما يتعذر معه إزالة تلك التعديات وتقاعس المسئولين من اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، فور اكتشافها مما يصعب معه إزالتها مخالفين بذلك اللوائح والتعليمات التي تقضي في هذا الشأن، حيث أن الإزالة مسئولية مشتركة بين المسئولين بالإدارة الزراعية والوحدة المحلية المختصة المنوط بها تجهيز المعدات اللازمة للإزالة، ولأن الإدارة القانونية بالمديرية ليست جهة اختصاص في سماع أقوال المختصين بالوحدة المحلية بحوش عيسى من أجل الوقوف على ملابسات عدم تنفيذ الإزالة.

وطبقا لنص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016 الخاص بنظام العاملين المدنية بالدولة، ومن أجل التحقيق في الواقعة لإثبات الإدانة من عدمه يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن تخطر الإدارة الزراعية بحوش عيسى بنتيجة التصرف.

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