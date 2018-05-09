الولايات المتحدة وفنلندا والسويد يناقشون "التأثير الضار لروسيا"

استقبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الليلة الماضية، نظيريه الفنلندي جوسي نينيستو، والسويدي بيتر هولتكفيست، في مقر الوزارة.



وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.



وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزراء ناقشوا أيضا "التأثير الضار لروسيا" على الأمن في المنطقة عبر الأطلسي، والمشاركة في تدريبات ثلاثية لمواصلة تحسين العلاقات والتعاون بين حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي".



يذكر أن السويد وفنلندا ليستا عضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن كلا البلدين عضوان في الاتحاد الأوروبي.