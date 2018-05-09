القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:18 ص

الولايات المتحدة وفنلندا والسويد يناقشون "التأثير الضار لروسيا"

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
أ ش أ
dostor.org/2162802

استقبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الليلة الماضية، نظيريه الفنلندي جوسي نينيستو، والسويدي بيتر هولتكفيست، في مقر الوزارة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع، سبل تعزيز التعاون الدفاعي المشترك.

وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزراء ناقشوا أيضا "التأثير الضار لروسيا" على الأمن في المنطقة عبر الأطلسي، والمشاركة في تدريبات ثلاثية لمواصلة تحسين العلاقات والتعاون بين حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي".

يذكر أن السويد وفنلندا ليستا عضوين في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن كلا البلدين عضوان في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي

منذ حوالي 15 ساعة

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

منذ حوالي 16 ساعة

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي

منذ حوالي 16 ساعة

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني

منذ حوالي 16 ساعة

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب

منذ حوالي 16 ساعة

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي

الآن

«أخطر سلاح فى العالم».. ما هو الروبوت القتالى الروسى «أوران-9»؟

نصف مليون تركى يقولون لـ«أردوغان»: «كفى»

ننشر جوائز مهرجان «world arts day»

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

ألبومات الصور

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

مصطفى قمر يعلن زواجه الثانى

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

كشكول

"الحفاظ على المجموعات الآثرية المتحفية" رسالة ماجستير بآثار الفيوم

جامعة بني سويف توقع مذكرة تفاهم مع شركة للابتكار والتحول الرقمي

تعرف علي أنواع المدارس في مصر

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

الأمصار

السعودية تعترض صاروخا باليستيا للحوثيين

مجلس التعاون الخليجي يرحب بقرار ترامب بشأن الاتفاق النووي

«نادي الأسير» يطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن عزيز عويسات

ثلاثة انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول

لافروف: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

أسوأ الطرق في العالم.. من بينها دولة عربية

أمريكى يدخل موسوعة "جينيس" فى أكل البرجر

فيروس خطير على "فيسبوك" يظهر فى مصر وألمانيا وتونس

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: مرضى السكر قد لا يضطرون للتخلي عن تناول البيض

الدستور على فيسبوك