ارتفاع "برنت" لمستوى 77.13 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء لأعلى مستوى منذ 2014، وتجاوز خام "برنت" مستوى 77 دولارا للبرميل، بعد قرار الرئيس الأمريكي بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي.



وأعلن دونالد ترامب، أمس، انحساب بلاده من اتفاق إيران النووي، وذلك بعد انتقادات عديدة وجهها لها، فيما تمسكت باقي دول الاتفاقية بالاستمرار فيها.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو لـ 2.8% إلى 76.9 دولار للبرميل، وذلك بعد أن وصل إلى مستوى 77.13 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 70.92 دولار للبرميل بنسبة صعود 2.7%، وذلك بعد أن وصل إلى 71.6 دولار للبرميل.