"بوتين" يستقبل " باشينيان" في سوتشي الأسبوع المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأرميني عن رغبة رئيس الوزراء المنتخب مؤخرًا نيكول باشينيان في مناقشة عدد من القضايا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالعلاقات الاستراتيجية والثنائية بالإضافة إلى تطوير عمليات التكامل.



وأوضح المكتب في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية أن "باشينيان" و"بوتين" أجريا اتصالًا هاتفيًا لمناقشة عدد من القضايا.



وأن الجانبين أعربا عن استعدادهما لمواصلة الجهود التي تهدف لتنمية العلاقات الاستراتيجية والتحالفية بين أرمينيا وروسيا بجانب تعزيز المزيد من العمليات التكاملية.



وأكد الجانبان أنهما ستتاح لهما فرصة مناقشة تلك القضايا خلال جلسة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى المقرر عقدها في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 مايو الجاري.