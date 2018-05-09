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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:17 ص

"عبدالرازق" يبحث مع "CFLD" الصينية تطوير المناطق الصناعية

المهندس أحمد عبدالرازق
المهندس أحمد عبدالرازق
دعاء أبو العزم
dostor.org/2162798

استقبل المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، وفد صينيا رسميا من شركة CFLD" العملاقة المتخصصة فى مجال إنشاء المدن الجديدة والتطوير العقارى والصناعى "التابعة للحكومة الصينية برئاسة "الين ما"، المدير الإقليمي للشركة في مصر وبحضور لي جينفو سكرتير عام اللجنة الحكومية للإصلاح والتنمية الصينية والمسئول عن تنفيذ استراتيجية الطوق والطريق، وضم الوفد الصيني أيضا ممثلي عدد من الشركات الصينية المتخصصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة والطاقة الجديدة ومواد البناء.

وقال المهندس أحمد عبدالرازق إن الاجتماع يأتي امتدادا للمباحثات التي بداتها وزارة التجارة والصناعة مع شركة "سي إف إل دي" الصينية لإنشاء المدن الصناعية المتكاملة وتطوير الأراضى، لبحث سبل التعاون المشترك بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية لتطوير وتنمية المناطق الصناعية في مصر والتعرف على إمكانات الشركة للاستفادة من خبراتها الكبيرة في هذا المجال، وبحث كيفية الإسراع في تنفيذ أهداف الجانبين المشتركة نحو تطوير المناطق الصناعية في مصر، كاشفا عن أنه جارٍ دراسة عدد من الأراضي المقترحة لتطوير مجتمعات صناعية متكاملة صديقة للبيئة.

وتعد "حزام واحد - طريق واحد" مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وتهدف لربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توطيد الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط عشرات الدول حول العالم.

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