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اقتصاد
الأربعاء 09/مايو/2018 - 10:15 ص

"أفايا" و"بتلكو" تنفذان مشروع تحول رقمى للخارجية البحرينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
طارق عتمان
dostor.org/2162794

أنهت شركتي "أڤايا" و"بتلكو" المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي الذي طرأ على قواعد البنية التحتية للاتصالات الموحدة الخاصة بوزارة الخارجية البحرينية.

وأشرفت شركة "بتلكو" على تنصيب أحدث حلول "الاتصالات الموحدة والتعاون" من "أڤايا" ضمن المقر الرئيسي للوزارة بجانب عدد من السفارات المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يتم بدء المرحلة الثانية من المشروع ليشمل جميع موظفي وسفارات الوزارة حول العالم.

ومن جانبها، أكدت وزاراة الخارجية أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المعنية بتعزيز التوجهات نحو الرقمية، ومواكبة أهداف رؤية البحرين 2030 الساعية نحو التحول إلى مدينة ذكية.

وعن أهم مخرجات المشروع، تقول "أڤايا" بأن المشروع يتماشى مع مساعي الوزارة في تقليل تكلفة التشغيل، وتعزيز مستويات التعاون والتنقل والإنتاجية بين فرق العمل المنتشرة حول العالم، فضلًا عن تمكين أذرع الوزارة بأحدث قدرات الإتصال القادرة على إبقاء موظفيها متصلين على مدار 24 ساعة لتوفير أفضل مستوى خدمات ممكن وضمان سلامة مواطني ومقيمي المملكة حول العالم.

وأشارت وكيل وزارة الخارجية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة إلى أن الوزارة تحمل على عاتقها مهام تصنف على أنها الأكثر حساسية وتستوجب درجة عالية من الكفاءة والسرعة في الاستجابة، وخاصة أنها تنطوي تحت دائرة عابرة للحدود، وتحتاج لقدرات وأدوات عصرية ومرنة، ومواكبة لملامح العصر الرقمي، منوهة على ما يمثله هذا المشروع من دليل على التزامات وزارة الخارجية نحو مواطني ومقيمي مملكة البحرين، وذلك عبر جعل الوزارة وفرق الأعمال على أتم الاستعداد للاستجابة لاحتياجات مواطني ومقيمي المملكة دون الاكتراث لعوائق الزمان أو المكان.

وقال فادي هاني نائب رئيس شركة "أڤايا" في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "ترتفع عادة تكاليف التشغيل لدى وزارت الخارجية حول العالم، حيث إن أعمالها تحتوي على أنشطة متواصلة ويومية مرتبطة بشكل كبير بأمور مثل التنقل والسفر وبعثات التدريب والتعليم، إلى جانب التفاعل والإستجابة لمتطلبات الموطنين في الخارج. ونحرص في أڤايا أن نوفر منصات حلول مرنة قادرة على خفض هذه التكاليف بشكل كبير، وذلك عبر تسليح فرق الأعمال بقدرات وأدوات تواصل وتفاعل وتعاون عابرة لمعوقات الزمان والمكان، والتي من شأنها أن تصب في توجهات توفير خدمات ذات مستوى عالي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

وتتصدر شركة "أڤايا" قائمة مبرمي اتفاقيات التحول الرقمي في مملكة البحرين، وذلك ظهر جليًا في الفترة السابقة عبر الشراكات الاستراتيجية التي تبرمها مع مجموعة من عدد من الشركات البارزة في البحرين مثل البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو"، وفيفا البحرين، وفخرو للإلكترونيات، ومايكوم لخدمات تكنولوجيا المعلومات.

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