رياض أطفال أرمنت يحصد المركز الأول فى "البراعم"

اعلن طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالاقصر، حصول رياض أطفال مدرسة الرزيقات بحرى بإدارة أرمنت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة "البراعم" التى تنظمها الإدارة العامة لرياض الاطفال بوزارة التربية والتعليم.



وهنأ بخيت، الاطفال المشاركين بالمسابقة، مؤكدًا على اهتمام المديرية بالأنشطة الطلابية فى جميع المراحل، مما أدى إلى تصدر تلاميذ الاقصر أغلب المسابقات هذا العام.



جاء ذلك في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، للاهتمام بالأنشطة الطلابية المتنوعة لمختلف المراحل التعليمية الأمر الذى يسهم في تنمية مهارات الطلاب ويصقل تفكيرهم.