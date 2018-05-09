حي شمال الاقصر يرفع كفاءة الشوارع

نجحت الأجهزة التنفيذية لرئاسة حى شمال الاقصر، بقيادة المهندس أيمن حسين، فى إزالة عششً وأعتاب وسلالم ودواوين بارزة بشوارع النجع الطويل، والنجع التحتانى، والملقطة بالكرنك، ضمن خطة تطوير تشهدها المدينة، وفي ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر.





وقال" حسين" إن الأعمال التى تمت هى إزالة لباقى الأجزاء الزائدة للأرصفة على جانبي الشارع بهدف توسعته، لافتًا إلى أنه تتم إزالة مخلفات الهدم أول بأول، حيث تضمنت اعمال االتطوير إزالة 30 طن مخلفات صلبة والإهتمام بإزالة الأتربة الناعمة بوسط الطريق بهدف تحسين المظهر العام للمدينة، كماسيتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للتوقيتات المحددة والبرنامج الزمنى.