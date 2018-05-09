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الأربعاء 09/مايو/2018 - 08:54 ص

ارتفاع أسعار النفط بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2162707

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف العام، اليوم الأربعاء، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وهي خطوة من المرجح أن تحد من صادرات إيران، العضو في منظمة "أوبك" من الخام.

وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى خلال جلسة اليوم مسجلا أفضل أداء له منذ نوفمبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.2%، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضا من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.

وتوقع محللون في "آر.بي.سي كابيتال ماركتس" أن تنخفض صادرات إيران من النفط بواقع 200 ألف إلى 300 ألف برميل نتيجة لقرار الرئيس الأميركي.

وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا.

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