الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف الخبراء، أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 18 32

وسط الدلتا 17 32

الإسكندرية 18 29

بلطيم 18 28

مطروح 17 29

السلوم 14 34

سيوة 16 39

بورسعيد 18 26

دمياط 18 26

العريش 17 28

رفح 17 28

الإسماعيلية 17 32

السويس 17 31

رأس سدر 17 32

نخل 14 30

نويبع 17 29

طابا 15 28

كاترين 10 28

الطور 20 31

شرم الشيخ 24 34

الغردقة 24 33

مرسى علم 23 32

الفيوم 20 34

بنى سويف 20 35

المنيا 17 37

أسيوط 17 37

سوهاج 18 37

قنا 18 38

الأقصر 19 38

أسوان 20 37

أبوسمبل 22 38

الوادى الجديد 13 38

شلاتين 27 33

أبورماد 27 32

رأس حدربة 26 31

حلايب 27 31