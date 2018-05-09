الشيوخ الأمريكى: «التدخل الروسى» لم يؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية

اتهمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي روسيا بالقيام بجمع معلومات استخبارية خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في عام 2016، مؤكدة في نفس الوقت بأنه لم يجري تأكيد أن هناك تأثير لهذا "التدخل".



ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، فقد وزعت لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، مقتطفات من 6 صفحات كجزء من تقرير تم رفع السرية عنه:

«وتخلص اللجنة إلى أنه بالإضافة إلى الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للولايات، قامت روسيا بمجموعة واسعة من الأنشطة الاستخبارية التي تستهدف عملية التصويت في الولايات المتحدة. بدأ هذا النشاط على الأقل في أوائل عام 2016، واستمر حتى يوم الانتخابات وشمل جمع المعلومات التقليدية، وكذلك العمليات التي ربما تهدف إلى تشويه طبيعة عملية التصويت في الانتخابات الأمريكية ونتائج الانتخابات».



و ذكرت اللجنة أن "التدخل" لم يكن له أي تأثير على نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أنه "لم تر اللجنة أي دليل يؤيد تغيير الأصوات".

