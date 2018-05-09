إجراء بروفة لعملية إيقاف السفينة سيوال المنكوبة على وضع قائم

بدأت بروفة عملية إيقاف السفينة سيوال المنكوبة منتصف أبريل عام 2014، في مياه جنوب كوريا الجنوبية، بزاوية 40 درجة صباح اليوم الأربعاء.



وأوضحت وكالة "يونهاب"، أن شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة المتعاقدة في صفقة إيقاف السفينة في الوضع الطبيعي، قامت بربط 66 عمودًا حديديًا على شكل 'L' برافعة بارجة تزن 10 ألف طن؛ وذلك استعدادًا لعملية إيقاف السفينة الراقدة على جنبها في وضع قائم يوم الغد.



وقالت الشركة: «إن عملية إيقاف السفينة التي غرقت أثناء إبحارها إلى جزيرة جيجو السياحية، على الوضع الطبيعي ستستغرق 4 ساعات، يوم الغد حتى لا تكون السفينة التي تزن 4.300 طن معلقة على الرافعة لمدة طويلة، عبر 6 مراحل من رفع جسم السفينة حسب الدرجات».



ويتوقع أنه بعد اكتمال عملية إيقاف السفينة على الوضع الطبيعي، يمكن استئناف عملية التفتيش عن المفقودين بعد 2-3 أسابيع من عملية إيقاف السفينة؛ حيث لازال 5 أشخاص مفقودين من أصل 304 راكب قد توفى من إجمالي 476 راكب، إثر غرق السفينة.



يذكر أنه تم انتشال السفينة في أبريل عام 2017، بعد 3 أعوام من وقوع الحادثة ونقلها إلى ميناء بوكبو، بإقليم جولا الجنوبي.



