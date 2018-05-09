مسؤول أممى: القضاء على «بوكو حرام» سيستغرق سنوات

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد بن شمباس، عن أن القضاء بالكامل على "بوكو حرام" سيستغرق سنوات على الرغم من الهزائم العسكرية التي منيت بها الجماعة الجهادية أخيرا.



وقال الممثل الخاص لأنطونيو جوتيريش في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل في تصريح لوكالة "فرانس برس" نشرته اليوم الأربعاء: «بوكو حرام أثبتت أنها مجموعة مقاوِمة... اعتقد لأن القضاء عليها بالكامل سيتطلب وقتا».



وأضاف على هامش قمة اقليمية عقدت أمس حول بحيرة تشاد في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية التي ولدت فيها الجماعة الاسلامية المتطرفة: «ما نراه هو لأن بوكو حرام أصبحت الآن جزءًا من شبكة الإرهاب الدولي».



وبحثت القمة التي شاركت فيها الدول الأربع المطلّة على البحيرة (نيجيريا ولنيجر وتشاد والكاميرون) التعاون الأقليمي ونشر الوعي وتعزيز السلام والتنمية المستديمة.