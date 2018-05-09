أوليانوف: روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة بشأن إيران

صرح ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن روسيا مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بشأن إيران، ولكن مع واشنطن، قد يكون هذا الأمر إشكاليا بسبب الموقف الذي اتخذته.



وقال الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين بحثا عن حل جديد بشأن إيران: «روسيا مستعدة دائما للعمل لصالح القضية، لكن لدي شعور بأن العمل مع الولايات المتحدة يمكن أن يكون مشكلة كبيرة بسبب الموقف الذي تتخذه».