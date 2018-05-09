رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى اليابان فى أول زيارة له منذ تنصيبه

توجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إلى اليابان اليوم الأربعاء؛ لحضور محادثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.



وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، تعتبر زيارة الرئيس مون لليابان الأولى منذ تنصيبه، كما تعتبر هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي منذ 6 أعوام و5 أشهر.



وكانت كوريا الجنوبية والصين واليابان، اتفقوا على عقد القمة الثلاثية سنويا إلا أنها لم تعقد لمدة عامين ونصف العام منذ نوفمبر 2015 عندما انعقدت في سول.



ومن المتوقع خلال القمة، أن يشرح الرئيس مون نتائج قمة 27 أبريل بين الكوريتين ويناقش سبل تعزيز التعاون الثلاثي لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.