القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:54 ص

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى الحرارة اليوم.. والقاهرة 32 درجة
07:08 ص

تموين مطروح: طرح السلع الغذائية بتخفيضات 30% بمعارض «أهلا رمضان»
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
عالم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:50 ص

رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى اليابان فى أول زيارة له منذ تنصيبه

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
عبير سليم
dostor.org/2162694

توجه رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إلى اليابان اليوم الأربعاء؛ لحضور محادثات القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء، تعتبر زيارة الرئيس مون لليابان الأولى منذ تنصيبه، كما تعتبر هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي منذ 6 أعوام و5 أشهر.

وكانت كوريا الجنوبية والصين واليابان، اتفقوا على عقد القمة الثلاثية سنويا إلا أنها لم تعقد لمدة عامين ونصف العام منذ نوفمبر 2015 عندما انعقدت في سول.

ومن المتوقع خلال القمة، أن يشرح الرئيس مون نتائج قمة 27 أبريل بين الكوريتين ويناقش سبل تعزيز التعاون الثلاثي لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

موضوعات متعلقة

اليابان: نرغب فى إجراء محادثات مع كوريا الشمالية

الصين واليابان وروسيا تعرب عن أملها فى نجاح القمة بين الكوريتين

«مون جيه إن» يناقش مع رئيس وزراء اليابان نتائج القمة بين الكوريتين

قمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان في طوكيو الأسبوع المقبل

اقرأ أيضًا
منذ يومين

2556 مسلحًا يغادرون مخيم اليرموك السورى

منذ يومين

كيف تدخل نظام «الحمدين» في شؤون الشعب الصومالي؟

منذ 5 أيام

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ أقل من شهر

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ أقل من شهر

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

الآن

إسرائيل تحضر الملاجئ المضادة للصواريخ فى «الجولان» بسبب «أنشطة إيران»

اليمن.. هروب جماعى للحوثيين عقب بدء عملية تحرير الساحل الغربى

«الكهرباء»: فاتورة سرقة التيار فى مصر 300 مليون جنيه شهريًا

إعلان حالة الطوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لموسم عمرة رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

ألبومات الصور

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

كشكول

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

تكريم طلاب الصيدلة والهندسة بسوهاج لتميزهم في البحث العلمي

خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو الإقليمي

رمضان والأمراض المزمنة في ندوة بطب المنوفية

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

العلماء يكتشفون عقارا جديدا للتخلص من إدمان الكحول

الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر

حدث في مثل هذا اليوم

حركة فتح: عدم تنفيذ قرارعباس بشأن رواتب موظفي غزة يعتبر انقلابا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

«إدمان العشق».. دراسة تكشف سيطرة الرومانسية وتنصح: «الحرية فى حب الذات»

بالفيديو.. الحمم البركانية تلتهم الأخضر واليابس في هاواي

أطعمة عليك تجنبها.. إذا شعرت بمزاج سيء

ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دبي تحظر تصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية

الدستور على فيسبوك