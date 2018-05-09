مسؤول أمنى يكشف أماكن قدوم الإرهابيين إلى ليبيا

كشف مدير مديرية أمن رأس لانوف شمالي ليبيا، العقيد عبد السلام الحسوني، عن أن العناصر الإرهابية والسيارات المفخخة تأتي إلى ليبيا عادةً عبر الصحراء، وليس عن طريق الساحل، مشيرا إلى أنهم أتوا في التفجير السابق قبل أشهر، من جيوب عبر وادي الأحمر.



وأشار بحسب ما نقلت عنه صحيفة «المتوسط» الليبية، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم حصر جميع الأجانب الموجودين بمنطقة خليج السدرة، من قبل مديرتي أمن رأس لانوف وسرت، مطالبا وزارة الداخلية بتقديم إمكانيات أكبر، وتزويد البوابات بكاميرات للمراقبة، وتسيير دوريات صحراوية، من أجل تجنب تكرار مثل هذه العمليات.



كما طالب الحسوني، بتفعيل كلِّ من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز الأمن الخارجي، لافتاً إلى دورهما المهم في توفير المعلومات وتتبع العناصر الأجنبية.