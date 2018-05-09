القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:29 ص

«مون»: نحتاج إلى تأييد الصين واليابان لإحلال السلام فى شبه الجزيرة الكورية

«مون»: نحتاج إلى
عبير سليم
dostor.org/2162691

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الأربعاء: «إن خطوات السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا تتطلب التأييد والتعاون من الصين واليابان»، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء.

وأوضح الرئيس جيه-إن خلال القمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان التي عقدت اليوم في طوكيو باليابان، أن القمة بين الكوريتين وضعت أساسا لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل، وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف، أن إصرار اليابان والصين على مبدأ السلام وتأييدهما للحوار بين الكوريتين أسهما بشكل كبير في هذا الإنجاز.

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