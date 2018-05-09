سيول: التعاون الاقتصادى بين الكوريتين يتطلب اتفاقات من المجتمع الدولى

قال نائب رئيس وزراء كوريا الجنوبية ووزير الاستراتيجية والمالية كيم دونج-يون، اليوم الأربعاء: إن التعاون الاقتصادي بين الكوريتين يتطلب مشاورات واتفاقات مع المجتمع الدولي، حسب وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".



وأضاف "كيم" خلال البرنامج الإذاعي "مصنع الأخبار لـ كيم أو-جون" لقناة "تي بي إس": إنه مسرور بإدراج القضايا الاقتصادية ضمن إعلان بانمونجوم.



وتابع، أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل الوصول إلى التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، لهذا السبب فإن الحكومة تعتزم التحضير للتعاون الاقتصادي بهدوء وبشكل منظم.