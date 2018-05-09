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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:15 ص

سيول تتوقع الإفراج عن 3 مواطنين أمريكيين بعد زيارة بومبيو لـ بيونج يانج

سيول تتوقع الإفراج
عبير سليم
dostor.org/2162689

نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن مسؤول في الرئاسة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سيول تتوقع أن يعود وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من كوريا الشمالية مصطحبا معه ثلاثة أمريكيين تحتجزهم بيونج يانج.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي بعد وصول بومبيو إلى كوريا الشمالية للتحضير للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، والتي لم يعلن حتى الآن عن مكان أو زمان انعقادها: نحن نتوقع منه أن يعود ومعه التاريخ والساعة والمحتجزون.

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