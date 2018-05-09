نصف مليون تركى يقولون لـ أردوغان «كفى»

تدفق أكثر من نصف مليون تركي على وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسالة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان تقول «كفى» لتصبح هذه الكلمة أحد أكثر الموضوعات تداولا في العالم بعد تعهد أردوغان بالاستقالة إذا أراد الشعب ذلك.



وقال أردوغان الذي يحكم تركيا منذ 15 عاما في كلمة في البرلمان: إذا قال شعبنا يوما ما (كفى) فسنستقيل حينئذ.



وبعد فترة وجيزة من كلمته اجتاح هاشتاج كفى موقع تويتر باللغة التركية، ثم أصبح بعد ذلك من أكثر الموضوعات تداولا على الصعيد العالمي، حسب "رويترز"، في وقت متأخر من مساء أمس.



وكتب محرم إنجيه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض على تويتر: انتهى الوقت. كفى.